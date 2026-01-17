ППО знешкодила 96 із 115 дронів РФ, зафіксовані влучання на 11 локаціях

З вечора 16 січня і протягом ночі російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши 115 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 96 дронів, водночас зафіксовано влучання 16 БпЛА на 11 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними ПС, у ніч на 17 січня противник атакував ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Запуски здійснювалися з районів Міллерово, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська в РФ, а також із Донецька на тимчасово окупованій території України. Близько 75 дронів становили «Шахеди».

Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 07:30, за попередніми даними, ППО збила або подавила 96 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Окрім цього, зафіксовано падіння уламків збитих дронів ще на двох локаціях.

Також, за даними Генштабу, за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 130 російських окупантів, 3 ворожих танки і 115 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.