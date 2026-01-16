В Україні у суботу діятимуть графіки погодинних відключень світла

У суботу, 17 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла.

Як повідомили в "Укренерго", 17 січня по всій країні діятимуть графіки погодинних відключень світла, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

– Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – пише Укренерго.

Водночас споживачів просять споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.