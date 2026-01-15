Зеленський анонсував послаблення комендантської години через сильні морози

У четвер, 15 січня, в Україні ухвалять рішення щодо коригування комендантської години з огляду на різке похолодання. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, йдеться про необхідні послаблення, щоб люди та бізнес мали змогу нормально функціонувати в умовах надзвичайно низьких температур. Також Міністерство внутрішніх справ перевірить роботу пунктів підтримки й обігріву та забезпечить розширення їхньої мережі в містах.

Окрему увагу приділять Києву. Зеленський зазначив, що наявні в столиці пункти підтримки потребують суттєвого посилення. За його оцінкою, міська влада втратила час, і тепер уряд змушений виправляти те, що не було зроблено на місцевому рівні.

Президент повідомив про створення для Києва постійно діючого штабу, робота якого координуватиметься на урядовому рівні. Водночас він очікує повної співпраці з боку місцевої влади.

Зеленський подякував обласній та міській владі Харкова за відповідальний підхід до організації роботи енергетичної сфери в надзвичайних умовах. Також, за його словами, вже опрацьовуються звернення з Дніпропетровської області, зокрема з Дніпра, Кривого Рогу та інших громад регіону.

Окреме доручення уряд отримав щодо аналізу ситуації та запитів у Чернігівській області. Під час селекторної наради також обговорили становище в Бориспільському та Броварському районах Київщини.

Очільник держави наголосив, що складна ситуація залишається і на Сумщині, де держава намагається надати необхідну допомогу. На вечір він очікує доповідей про виконання всіх визначених заходів.