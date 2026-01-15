﻿
Війна

Бої у Покровсько-Мирноградській агломерації: у Силах оборони розповіли про ситуацію

Російські окупаційні війська станом на 14 січня намагаються прорватися до північної частини Покровська Донецької області. Для цього застосовують штурмові групи, однак українські Сили оборони продовжують протистояти атакам.  Про це інформують в угрупованні військ "Схід".

Активні бойові дії тривають у Покровсько-Мирноградській агломерації. Окупанти на Покровському напрямку здійснили 16 спроб штурму позицій Збройних сил біля Никанорівки, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Філії та у бік Дорожнього, Родинського та Гришиного. Українські бійці відбили 13 атак, ще три бої тривають досі.

Війська ЗСУ контролюють північну частину Покровська, своєчасно виявляють переміщення росармії та завдають їй втрат. 

"Сили оборони України продовжують контролювати північну частину Покровська. Усі переміщення ворога своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику", — зазначають військові.

У Мирнограді українські оборонці утримують північ міста й не дають змоги російським окупантам заводити важку техніку на південь.

На тлі складних погодних умов підрозділи ЗСУ забезпечені необхідними засобами для підтримання своєї боєздатності. Логістика залишається непростою, однак для постачання активно застосовують безпілотні системи.

"Українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримання боєздатності в умовах низьких температур. Логістичне забезпечення залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси", — додали в Силах оборони.

Раніше ForUA повідомляв, що пріоритетним завданням російського командування на 2026 рік залишається повна окупація Донецької області, зокрема захоплення Покровська та Мирнограда. Заради досягнення цієї політичної мети ворог перекидає сили з інших напрямків, зокрема з Харківщини та Сумщини.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфПокровський напрямокситуація під Мирноградом
