Шольц запевняє, що Путін два роки готував напад на Україну

Колишній федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що Владімір Путін ухвалив остаточне рішення про повномасштабне вторгнення ще за два роки до лютого 2022-го. Про це він заявив у Берліні під час презентації книги "Das Versagen" ("Провал"), присвяченої помилкам німецької політики щодо РФ, передає Die Welt.

За словами політика, очільник Кремля свідомо обрав шлях агресії, попри можливість вирішити політичні питання дипломатичним шляхом.

"Сьогодні я твердо переконаний, що Путін спланував свій напад за два роки до того, і дуже мало що могло його від цього відвернути. Усе це можна було отримати без війни. Це означає, що він хотів війни", — наголосив Шольц.

Окрім цього, він виступив на захист своєї політики постачання озброєнь Києву, яка раніше гостро критикувалася. Він підкреслив, що темпи та обсяги допомоги залежали від складної логістики та необхідності координації з партнерами. Політик зазначив, що Берлін був змушений діяти обережно, визначаючи "межі допустимого" на практиці, аби враховувати можливу реакцію Москви.

"Завжди доводилося зважувати, чи слід Німеччині діяти з узгодженням зі своїми партнерами і як відреагує Росія. Це також було питання "перевірки того, як далеко можна зайти", - сказав Шольц.

Нагадаємо, що Шольца критикували за те, що він прагнув підтримувати Україну, але так, щоб "не спровокувати" Росію. Це призводило до постійних затримок із важкою зброєю (танки Leopard давали місяцями) та категоричної відмови у далекобійних ракетах Taurus.

Також він заявляв, що вважає передчасними дебати про участь солдатів Бундесверу в можливій миротворчій місії в Україні та відправку європейських військ до країни у війні, але разом з тим - що угода про припинення війни в Україні не повинна бути нав'язана українській стороні.