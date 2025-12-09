Стало відомо, як працюватиме метрополітен Києва на Різдво та Новий рік

На період різдвяних і новорічних свят Київський метрополітен не планує вносити зміни до графіка руху поїздів і працюватиме у стандартному режимі воєнного стану. Продовження роботи підземки у святкові ночі не передбачається.

У підприємстві наголосили, що наразі метро функціонує за графіками, встановленими з урахуванням дії воєнного стану, який був запроваджений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022.

За інформацією метрополітену, жодних рішень про зміну режиму роботи в ніч на 25 грудня 2025 року, а також у ніч на 1 січня 2026 року ухвалено не було. Відповідно, графік руху поїздів у святкові дні залишиться незмінним. В разі ухвалення додаткових рішень або змін у режимі роботи інформація буде оперативно оприлюднена через офіційні канали.

Наразі київське метро продовжує працювати з урахуванням безпекових вимог воєнного часу. Під час повітряної тривоги станції метрополітену залишаються відкритими та доступними для укриття населення цілодобово.

Як повідомляло раніше ForUa, метро Києва може зупинитись.