Нідерланди виділяють 35 мільйонів для ЗСУ

Нідерланди надають 35 млн. євро фінансування на різну матеріальну підтримку, яка допоможе силам оборони України пройти зиму.

Під час засідання Ради Україна-НАТО підкреслювали необхідність зберігати Україну сильною, особливо на тлі триваючих переговорів про можливі параметри припинення війни, та наголосив, що і Україна, і Європа повинні мати повноцінне право голосу у цьому процесі, повідомляє "Європейська правда".



"Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 35 млн євро через UCAP (програму НАТО Ukraine Compehensive Assistance Package) – фінансуючи медичне забезпечення, спорядження та іншу практичну підтримку, що допоможе українським силам пройти зиму", – повідомив глава МЗС Нідерландів Давід ван Веель.



Він нагадав про нещодавно анонсований внесок Нідерландами 250 млн євро на закупівлю американської зброї для України в рамках ініціативи НАТО.



"Значна частина нашого внеску у PURL обсягом 250 млн євро буде виділена на військовий пакет допомоги спільно з Норвегією та Німеччиною. Цей пакет відповідає нагальним потребам України і надійде вже скоро", – зазначив ван Веель.

Фото: dia.dp.gov.ua.