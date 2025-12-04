﻿
Війна

Нідерланди виділяють 35 мільйонів для ЗСУ

Нідерланди надають 35 млн. євро фінансування на різну матеріальну підтримку, яка допоможе силам оборони України пройти зиму.

Під час засідання Ради Україна-НАТО підкреслювали необхідність зберігати Україну сильною, особливо на тлі триваючих переговорів про можливі параметри припинення війни, та наголосив, що і Україна, і Європа повинні мати повноцінне право голосу у цьому процесі, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 35 млн євро через UCAP (програму НАТО Ukraine Compehensive Assistance Package) – фінансуючи медичне забезпечення, спорядження та іншу практичну підтримку, що допоможе українським силам пройти зиму", – повідомив глава МЗС Нідерландів Давід ван Веель.

Він нагадав про нещодавно анонсований внесок Нідерландами 250 млн євро на закупівлю американської зброї для України в рамках ініціативи НАТО.  

"Значна частина нашого внеску у PURL обсягом 250 млн євро буде виділена на військовий пакет допомоги спільно з Норвегією та Німеччиною. Цей пакет відповідає нагальним потребам України і надійде вже скоро", – зазначив ван Веель. 

Фото: dia.dp.gov.ua.

 Автор: Галина Роюк

