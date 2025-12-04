США розділили 27 пунктів плану Трампа на 4 пакети, - Путін

Путін заявив, що всі пропозиції, які американська сторона запропонувала у своєму мирному плані, були засновані на його домовленостях з Трампом на Алясці.

"Думаю, поки що передчасно говорити, але ця зустріч була необхідною", - сказав він.



За його словами, американська сторона розділила 27 пунктів плану Трампа на 4 пакети і запропонувала обговорювати їх окремо, повідомляє "Українська правда".

Путін сказав, що переговори в Кремлі з Віткоффом і Кушнером тривали довго, бо довелося пройти по кожному пункту мирних пропозицій.



Він заявив, що пропозиції, які американська сторона привезла до Москви, так чи інакше було засновано на домовленостях Путіна з Трампом на Алясці.

Він повторив свою вимогу про відведення військ ЗСУ з територій Донбасу, які не окуповані Росією: "Все до цього зводиться. Або ми збройним шляхом звільнимо ці території. Або українські війська покинуть ці території та припинять там воювати".



Путін заявив, що РФ не хоче повернення до G8.

Фото: bessarabia.ua.