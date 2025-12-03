Перевірка контрагента за ІПН: що можна дізнатися

У сучасних умовах перевірка потенційних партнерів стала критично необхідним кроком. Співпраця з ненадійною компанією або ФОПом може зірвати угоду, нашкодити репутації чи навіть створити довгострокові ризики для бізнесу.

Знайти інформацію про суб’єкта господарювання можна через відкриті державні реєстри. Але платформа YouControl дозволяє провести таку перевірку швидше, глибше та в одному місці — без потреби шукати дані в десятках джерел.

Коди РНОКПП (ІПН) або ЄДРПОУ — це завжди надійне джерело для верифікації і перевірки підприємця. У цій статті розповідаємо про це детальніше.

Що таке РНОКПП (ІПН) та ЄДРПОУ

РНОКПП — це персональний десятизначний номер фізичної особи, який використовується для податкового обліку. У побуті його все ще часто називають ІПН, хоча це застаріла назва. Усі варіації — ІПН, ідентифікаційний номер, податковий код — означають одне й те саме.

Для ФОПа РНОКПП і «податковий номер підприємця» також збігаються — це один і той самий код.

Що ж до юридичних осіб, їх ідентифікує інший набір цифр. ЄДРПОУ — це унікальний восьмизначний код компанії в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. Він потрібен для офіційного обліку, документообігу та підтвердження реєстрації.

Як перевірити контрагента за ІПН або ЄДРПОУ

Щоб отримати актуальні дані про юридичну особу чи ФОП у системі YouControl, достатньо мати їхній код — РНОКПП або ЄДРПОУ. Його можна попросити у представника компанії, бухгалтера або знайти в установчих документах.

Далі процес виглядає так:

Введіть код у пошуковий рядок у системі YouControl. Система одразу відкриє «Досьє» — оскільки унікальний номер не має жодних дублікатів. На першій вкладці ви побачите статус суб’єкта, основну інформацію та зареєстровані види діяльності. Перевірте КВЕДи: вони мають відповідати характеру запланованої угоди.

Тож пошук за ІПН (РНОКПП) або ЄДРПОУ в YouControl дозволяє всього за кілька хвилин отримати офіційну реєстраційну інформацію, переглянути податковий статус і скласти первинний профіль ризиків.

Також у досьє можна одразу переглянути наявність судових справ, боргів або податкових обмежень, якщо такі існують. Система показує історію змін у компанії — керівників, адрес, КВЕДів — що допомагає виявити підозрілі або часті реєстраційні зміни. Крім того, YouControl надає інструменти для швидкої оцінки зв’язків із іншими юридичними чи фізичними особами, що важливо для аналізу потенційних ризиків. У результаті користувач отримує повну картину про суб’єкта і може приймати зважені бізнес-рішення.