Кремль не поступиться: названі ключові пункти «мирного плану», щодо яких росія не піде на компроміс

Три пункти є критично важливими для Москви і ставлять під сумнів можливість укладення угоди на умовах, запропонованих американською стороною.

За даними видання NBC News, Росія назвала ключові вимоги, які є абсолютно незворотними для Кремля у контексті будь-яких потенційних мирних переговорів. Ці вимоги фактично унеможливлюють компроміс на умовах, які б задовольнили українську та західну сторони.

Ключові пункти, щодо яких Москва не піде на компроміс, включають:

Територія Донбасу — вимога поступитися всією територією Донбасу, включно з неокупованими частинами. Росія прагне закріпити повний контроль над цим регіоном.

Обмеження чисельності Збройних Сил України — вимога значного скорочення чисельності української армії та відмова від ключових категорій озброєння. Це спрямовано на обмеження обороноздатності України.

Визнання нових регіонів — вимога визнання Сполученими Штатами та Європою анексованих Росією регіонів українськими територіями як російські території. Це стосується територій, які Росія незаконно проголосила своїми.

Ці максималістські вимоги Кремля підтверджують незмінність позиції Москви і, як зазначає видання, ставлять під великий сумнів будь-яку можливість укладення угоди.