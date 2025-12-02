На Черкащині жінка вдарила ножем військового ТЦК, який хотів перевірити документи її сина

На Черкащині затримали матір і сина за напад на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

За даними слідства, у листопаді 2025 року військовослужбовці ТЦК та СП разом із працівником поліції підійшли до 40-річного чоловіка для перевірки військово-облікових документів.

“У відповідь той почав агресивно чинити опір представникам ТЦК та СП, намагаючись уникнути призову на військову службу. Після цього до місця події підбігла мати фігуранта та нанесла ножем два удари військовослужбовцю – у ділянку спини та кисті”, – йдеться у повідомленні.

Скориставшись ситуацією, матір і син втекли на автомобілі. Правоохоронці встановили їхнє місцеперебування та затримали.

Їм повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 350 КК України. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.