Зеленський доручив продовжити конструктивну роботу з командою Трампа

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після зустрічей у США та доручив продовжити конструктивну роботу з командою Дональда Трампа і з європейськими партнерами.

"Детальна доповідь української делегації після всіх зустрічей у Сполучених Штатах. Особисто обговорили речі, які не можуть звучати телефоном. Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований", - сказав він.

За участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню.

Українські дипломати активно працюють з усіма партнерами, щоб європейські країни та інші учасники коаліції охочих були змістовно залучені до напрацювання рішень.

"Я поінформував команду про розмови з європейськими лідерами й Стівом Віткоффом, які відбулися напередодні в Парижі. Фіксуємо, що росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною", - зазначив Зеленський.

Зеленський повідомив, що доручив продовжити нашу максимально конструктивну роботу з командою Дональда Трампа, а також з європейськими партнерами.

"Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень", - сказав президент.

Зеленський при цьому наголосив, що Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно.

"Ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами. Секретар РНБО України буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей", - написав Зеленський.