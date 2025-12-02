Трамп хоче завершити війну, але умови його не цікавлять; Європа втратила вплив у переговорах, - експерт

Новий раунд українсько-американських переговорів, що відбувся у Флориді, вкотре підтвердив: адміністрація Дональда Трампа прагне використовувати Україну як «розмінну монету» у власних угодах з Росією. Таку оцінку дав естонський дослідник Марек Кохв.

На зустрічі, окрім держсекретаря Марко Рубіо, були присутні спецпосланник США Стив Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер — політики, яких експерт називає представниками комерційних інтересів Білого дому.

Кохв припускає, що Трамп щиро хоче закінчити війну, однак його не хвилюють умови, на яких це відбудеться. «Йому потрібна галочка глобального миротворця», — каже експерт.

При цьому Росії мир потрібен не менше, але Путін не може погодитися на угоду, яка не дозволяє Москві оголосити контроль над чотирма українськими областями—Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою.

Експерт також розкритикував Європу за пасивність: попри те що країни Балтії та Північної Європи є серед найактивніших прихильників України, загальноєвропейська допомога «дає достатньо, щоб Україна не впала, але не достатньо, щоб перемогти».

Кохв наголошує:

Європа має наростити інвестиції в українську військову промисловість.

Слід розвивати власні розвідувальні можливості, щоб компенсувати зниклий вплив США.

РФ активно просуває дезінформацію, яка впливає на уряди окремих європейських країн.

Він також застерігає, що якщо США спробують примусити Київ підписати мирну угоду до отримання гарантій безпеки, це стане «пасткою», у яку Україна не має права потрапити.