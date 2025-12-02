Влада Китаю знайшла незвичний стимул для бебі-буму

Уряд Китаю запроваджує податок на протизаплідні засоби, зокрема презервативи, вперше за три десятиліття. Цей захід є частиною зусиль країни, спрямованих на зупинку падіння рівня народжуваності та подолання проблеми старіння населення.

Як повідомляє Bloomberg, з січня 2026 року на контрацептиви та інші протизаплідні препарати почне застосовуватися податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 13%.

Раніше, починаючи з 1993 року, ці товари були звільнені від оподаткування. Звільнення діяло в період, коли Китай активно впроваджував свою сувору політику однієї дитини.

Рішення про введення податку відображає намагання Пекіна стимулювати зростання населення після того, як рівень народжуваності в країні впав до історично низьких показників.