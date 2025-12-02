﻿
Війна

СБУ затримала зрадника у Харкові

Ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий мешканець, чию матір у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту, повідомляє СБУ.

Після затримання матері, яка на замовлення рф намагалася підірвати ветерана ЗСУ за допомогою саморобної бомби, фігурант виїхав до родичів у москву. Там він одразу потрапив у поле зору російських спецслужбістів. Спочатку ворог завербував його, а потім «повернув» до Харкова виконувати агентурні завдання. 

Щоб залучити юнака до співпраці, рашисти пообіцяли йому подальшу «евакуацію» до рф з врученням відомчої нагороди від фсб та сприянням у вступі до російського вишу. 

Згодом він прибув до Харкова і розпочав відстежувати пункти базування Сил оборони, зокрема логістичних складів ЗСУ. 

Щоб зібрати розвіддані, фігурант обходив місцевість, приховано фотографував потенційні «цілі» та позначав їхні координати на гугл-карті. 

Далі агент узагальнював розвідувальні відомості, додавав до них власні коментарі та накопичував у смартфоні для «звіту» фсб. 

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. 

Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон із геолокаціями українських об’єктів та анонімним чатом з куратором від фсб. 

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаХарківагентокупанти
