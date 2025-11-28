Бізнесемни розікрали понад 15 мільйонів на запчастинах для ЗСУ

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора викрито схему, за якою керівництво приватного товариства незаконно отримувало державні кошти, призначені для забезпечення потреб ЗСУ в умовах воєнного стану.

Упродовж 2024 року директор підприємства разом із комерційним директором забезпечили перемогу підконтрольної компанії в оборонних закупівлях, повідомляє Офіс генпрокурора.



Це відбувалося через маніпулювання ринковими цінами, імітацію конкуренції та систематичне завищення вартості запчастин для військової техніки, зокрема бронеавтомобілів "Kirpi", що активно використовуються на фронті.



Директор підприємства організовував підготовку документів, комунікацію з військовою частиною і розподіл коштів, а комерційний директор формувала накладні й інші документи із завідомо завищеними цінами.



Щоб мати вигляд "найдешевшого" постачальника, керівник товариства розсилав типові запити до пов’язаних компаній, контролюючи, щоб ті подавали комерційні пропозиції з навмисно завищеною вартістю.



Згідно з висновками експертизи, лише за двома договорами сума незаконно отриманих підприємством коштів перевищила понад 15 млн. грн.



Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено документи та електронні носії, що мають доказове значення.

Обом посадовцям повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та повторно (ч. 4, 5 ст. 191 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора.