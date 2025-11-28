Прем'єр Бельгії розкритикував план ЄС з використання активів РФ для України

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер висловив рішучу критику плану Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для фінансування України, попередивши про можливі серйозні економічні та геополітичні наслідки.

Про це повідомляє Euractiv, який ознайомився з листом бельгійського прем'єра на адресу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, а також "Європейська правда".

Деталі:

Де Вевер аргументував свої критичні висловлювання тим, що така схема є "принципово неправильною" і може поставити Бельгію у вразливе становище. У листі до фон дер Ляєн він зазначає, що ця пропозиція може зашкодити репутації Euroclear, брюссельського депозитарію цінних паперів, де зберігається значна частина російських активів.

"Було б несправедливо і нечесно очікувати, що, хоча переваги такої схеми будуть для всіх, витрати і ризики понесе Бельгія", – написав де Вевер.

Очільник бельгійського уряду висловив здивування тим, що він назвав "повним нерозумінням" лідерами ЄС юридичних і фінансових ризиків. Він наголосив, що Комісія досі не представила жодного проєкту юридичного тексту, а наданий "документ з варіантами" не враховує занепокоєння Бельгії.

Прем'єр також попередив, що план може спонукати інвесторів продавати облігації ЄС або вивести кошти з Euroclear та інших європейських інституцій, "посилюючи системні ризики" та потенційно дестабілізуючи євро.

Де Вевер повторив свої умови для реалізації такої схеми:

Країни ЄС повинні негайно та колективно надати ліквідність для покриття суми, що зберігається в Euroclear, у разі скасування санкцій проти Москви.

Розділити тягар потенційних юридичних викликів.

Інші західні країни, що володіють російськими активами, повинні взяти на себе зобов’язання щодо аналогічних домовленостей.

Як альтернативу він закликав країни ЄС надати пріоритет невитраченим коштам з поточного семирічного бюджету.

Він також попередив, що поспішне впровадження схеми з активами може завадити мирним переговорам між Україною та Росією. "Поспішне впровадження запропонованої схеми репараційних позик матиме побічний ефект: ми, як ЄС, фактично перешкоджатимемо досягненню остаточної мирної угоди", – написав де Вевер.

На його думку, ЄС має обрати між збереженням активів в замороженому стані до кінця війни для підтримки відновлення або використанням їх зараз для фінансування військових зусиль України – але не обома варіантами одночасно.