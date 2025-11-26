У Кремлі розробили схему передачі російського проекту мирного плану команді Трампа

Помічник Путіна Юрій Ушаков та голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв обговорювали схему передачі російського проекту мирного плану команді Дональда Трампа з метою, щоб американці представили ці ідеї як власну ініціативу.

Bloomberg опублікував зміст розмови між Ушаковим та Дмитрієвим, яка відбулася 29 жовтня. Російські чиновники обговорювали передачу документа спецпосланцю американського президента щодо Росії Стіву Уіткоффу.



Згідно з планом Кремля, Віткофф мав отримати російський нарис домовленостей і видати за власний план врегулювання війни в Україні.



Під час розмови Дмитрієв запропонував передати документ неформально, щоб американська сторона могла подати його як власну розробку. Він висловив сподівання, що текст залишиться максимально близьким до російського оригіналу.



"Мені здається, ось цей папір, просто ми зробимо як би в нашій позиції і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони нехай роблять як свою. Але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні максимально близько до неї", - сказав Дмитрієв.



Ушаков висловив побоювання щодо такої схеми. Помічник Путіна переживав, що Віткофф може змінити зміст плану, а потім заявити, що ці зміни були погоджені з Москвою, що призведе до неправильного тлумачення російських вимог.



"Ну в тому й річ, що вони можуть не взяти, а скажуть, що це з нами узгоджено. Ось чого я боюся... Вони можуть потім переінакшити і все. Ну, є така небезпека", - сказав Ушаков.



У відповідь Дмитрієв запевнив Ушакова, що попросить Віткоффа зберегти формулювання "слово в слово" і все буде зроблено акуратно. Він зазначив, що Ушаков зможе особисто обговорити цей документ із Віткоффом пізніше.



Американська сторона, отримавши російський документ, ймовірно навіть не намагалася зробити якісний переклад. Текст просто прогнали через автоматичний перекладач.

