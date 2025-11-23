Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що пізніше в неділю, 23 листопада, він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським, коли канадські та інші західні радники з питань безпеки зустрінуться у Женеві для обговорення запропонованого США "мирного плану". Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що європейські та інші західні лідери заявили в суботу, що план з 28 пунктів слугує основою для подальшої роботи. Карні повідомив, що вони довели свою спільну позицію до Вашингтона.

"Кожному з нас не потрібно телефонувати президенту США Дональду Трампу та повідомляти про цю позицію", - зауважив він журналістам у кулуарах саміту G20 у Йоганнесбурзі.

Прем’єр додав, що подальші дії "виконують наші радники з національної безпеки".

"Сьогодні пізніше я буду розмовляти з президентом Зеленським, щоб узгодити деякі аспекти цього питання", - наголосив Карні.

Глава канадського уряду прокоментував запропонований "мирний план". "Нам подобається пункт номер один, Україна як суверенна держава - це хороший початок", - відзначив прем’єр.

Він додав, що в неділю радники з нацбезпеки обговорять "безліч інших питань", і що відгуки будуть надіслані до Вашингтона.

Як повідомляв ForUA, сьогодні, 23 листопада, у Швейцарії відбудуться переговори щодо "мирного плану" Трампа, де візьмуть участь представники Євросоюзу та Британії.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "мирний план" США щодо України потребує доопрацювання та узгодження з європейськими партнерами, оскільки деякі його положення неприйнятні з погляду суверенітету України й безпеки Європи.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 листопада провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом під час якої домовився про спільну роботу Британії та США над "мирним планом" для України.