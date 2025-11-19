Зросла кількість жертв ракетного удару по Тернополю: вже 21 загиблий, серед них 2 дитини

Рятувальники повідомили оновлену інформацію щодо наслідків російського ракетного удару по місту Тернопіль. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 20 осіб, серед яких двоє дітей.

Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На жаль, кількість жертв російської атаки на Тернопіль зросла. Станом на 14:00 підтверджено загибель 21 осіб, з них 2 дитини", — йдеться у повідомленні відомства.

Пошуково-рятувальні роботи на місці влучання тривають. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будівель, щоб виявити можливих постраждалих. Інформація щодо кількості поранених уточнюється.