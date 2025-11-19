﻿
Головне

Зросла кількість жертв ракетного удару по Тернополю: вже 21 загиблий, серед них 2 дитини

Зросла кількість жертв ракетного удару по Тернополю: вже 21 загиблий, серед них 2 дитини

Рятувальники повідомили оновлену інформацію щодо наслідків російського ракетного удару по місту Тернопіль. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 20 осіб, серед яких двоє дітей.

Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На жаль, кількість жертв російської атаки на Тернопіль зросла. Станом на 14:00 підтверджено загибель 21 осіб, з них 2 дитини", — йдеться у повідомленні відомства.

Пошуково-рятувальні роботи на місці влучання тривають. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будівель, щоб виявити можливих постраждалих. Інформація щодо кількості поранених уточнюється.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Тернопільвійназагибліатака рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Тернополі внаслідок російської атаки зруйновано багатоповерхівку
Війна 19.11.2025 09:14:29
У Тернополі внаслідок російської атаки зруйновано багатоповерхівку
Читати
Трамп відправив ТОП-чиновників Пентагону в Україну
Полiтика 19.11.2025 08:45:30
Трамп відправив ТОП-чиновників Пентагону в Україну
Читати
США та РФ розробляють таємний план припинення війни в Україні
Полiтика 19.11.2025 08:22:48
США та РФ розробляють таємний план припинення війни в Україні
Читати

Популярнi статтi