Росія примусово мобілізувала понад 46 тисяч українців з окупованих територій

Російська Федерація примусово мобілізувала 46 тисяч 327 громадян України з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) Дмитро Усов на Третій міжнародній конференції Crimea Global. Understanding Ukraine through the South, передає Укрінформ.

"Ми встановили, що з окупованих територій, з анексованого Криму примусово мобілізовано 46 тис. 327 наших громадян. Ці люди воюють проти нас", — сказав Усов.

Згідно з даними КШППВ, ці дані стосуються періоду з лютого 2022 року по липень 2025 року та були здобуті українською військовою розвідкою і підтверджені російською стороною.

Розподіл мобілізованих за регіонами:

у Криму — 35 272 осіб;

у Севастополі — 5 368 осіб;

на Донеччині — 5 368 українців;

на Луганщині — 4 650;

на Запоріжжі — 560;

на Херсонщині — 478.

Секретар КШППВ також зазначив, що 16% полонених, які утримуються в українських таборах для військовополонених, є громадянами України, з них 6% — кримці.

Дмитро Усов повідомив, що до Верховної Ради України планується внести законодавчі зміни. Вони мають передбачати, що українці з тимчасово окупованих територій, які потрапили в полон, не повертатимуться до РФ під час обмінів.

"Маємо приймати правильне рішення, коли йде запит від російської сторони на їх обмін, тому що відбувається обмін українців на українців. Ми маємо робити все, щоб вони не поверталися до РФ, а залишалися в Україні", — підкреслив він.

Усов додав, що щодо деяких українців у полоні на території України вже ухвалено виправдувальні вироки, і "ми чекаємо, щоб їх звільнили з таборів".