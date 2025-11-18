У столиці побили військового, який проходив реабілітацію

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва трьом чоловікам віком 18, 19 та 28 років повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому щодо військовослужбовця, та заподіянні йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 2 ст. 296 КК України, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 122 КК України).

Інцидент стався по вул. Юлії Здановської. Між групою молодиків та 38-річним військовослужбовцем, який проходить реабілітацію у столиці, виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. В результаті цього військового повалили на землю та почали завдавати йому удари руками та ногами. Після цього нападники втекли. Їх затримали та повідомили про підозру, повідомляє Київська міська прокуратура.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Фото: Київська міська прокуратура.