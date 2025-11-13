"Укренерго" повідомило графіки вимкнення світла 14 листопада: як діятимуть обмеження

У п’ятницю, 14 листопада, у більшості регіонів України продовжать діяти вимкнення електрики. Про це повідомляє "Укренерго".

Причина запровадження обмеження споживання – наслідки масованих російських комбінованих ударів по наших енергооб’єктах.

Час і обсяг вимкнення будуть наступними:

Графіки погодинних вимкнень – з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;

Графіки обмеження потужностей – з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

В "Укренерго" наголошують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Споживачам варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.