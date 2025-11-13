Збільшення мобілізації чи податки: Зеленський пояснив, чому не можна просто забрати всіх в армію

Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання мобілізації, наголосивши на необхідності пошуку балансу між потребами армії та економічним функціонуванням держави.

Глава держави зазначив, що наразі Україна щомісяця мобілізує 30 000 осіб. Однак, за його словами, як партнери, так і військове керівництво країни піднімають питання про необхідність збільшення темпів мобілізації.

"Це дуже складне питання. Люди в суспільстві повинні працювати і повинні платити податки, а потім ці гроші йдуть на армію. Тому ви повинні знайти баланс", — заявив президент.

Слова Зеленського підкреслюють дилему, перед якою стоїть країна: з одного боку, необхідно забезпечити Сили оборони достатньою кількістю особового складу для ефективного стримування агресора, а з іншого — зберегти економічну активність, яка є джерелом фінансування військових потреб через податки.

Питання мобілізаційних потреб та її оптимальних обсягів залишається одним із ключових у військово-політичному порядку денному України.