Завтра комітет ВР розгляне подання про відставку міністра енергетики Світлани Гринчук

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП розгляне подання прем’єр-міністра України Юлії Свириденко про звільнення міністра енергетики Світлани Гринчук у пятницю, 14 листопада, повідомив голова комітету Андрій Герус.

"Отримали подання від ПМУ Ю.А.Свириденко щодо звільнення міністра енергетики. Засідання комітету відбудеться завтра о 14.00", – написав Герус у Facebook у четвер.

Як повідомлялося, міністр енергетики Світлана Гринчук 12 листопада, після розкриття деталей справи НАБУ/САП "Мідас" про корупцію в енергетиці, написала заяву про відставку.

Вона заявила, що у межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.

Раніше президент України Володимир Зеленський попросив у прем’єр-міністра Юлії Свириденко заяви щодо відставки міністра енергетика Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенко.

До цього, зранку 12 листопада, Кабінет міністрів відсторонив міністра юстиції Германа Галущенка від виконання обов’язків.