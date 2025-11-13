У ЄС стурбовані масштабами корупції в Україні

У ЄС висловлюють занепокоєння через скандал з корупцією в енергетиці в Україні, оскільки цим неодмінно скористаються противники України.

За словами дипломата ЄС, такий розвиток подій викликає занепокоєння і є політично токсичним, повідомляє Politico.



"Ті, хто виступає проти України, використовуватимуть це якнайкраще", – зазначив дипломат.



На думку дипломата, цей епізод лише підкреслює, чому верховенство права та боротьба з корупцією є основою вступу до ЄС.



Будапешт стверджуватиме, що це виправдовує блокування першого кластера переговорів з Україною щодо фундаментальних питань – але все навпаки.

"Відкриття цього кластера дало б нам важелі для моніторингу прогресу України", – сказав дипломат.



Комісар з питань розширення Марта Кос торкнеться теми розслідування останнього скандалу, відкриваючи сьогоднішню інвестиційну конференцію Україна-ЄС у Варшаві.

"Боротьба з корупцією є одним з найважливіших – і найважчих – викликів у всіх наших країнах-кандидатах", – скаже вона.



Кос стверджуватиме, що сам факт проведення розслідування свідчить про те, що антикорупційні інституції в Україні працюють, а негайна політична реакція Києва є обнадійливим знаком.