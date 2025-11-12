Менше контролю — більше результату: Руслан Тимофєєв пояснив, чому підприємці мають не боятись делегувати

Коли стартап росте, залежність від однієї людини стає слабким місцем. Підприємець Руслан Тимофєєв наголошує: доки фаундер сам гасить усі пожежі й тримає процеси «на собі», бізнес живе на межі зриву. Він вважає, що делегування — умова виживання й масштабування компанії. Тож Руслан розповів про ключові бар’єри при розподілі відповідальності і як їх ефективно подолати.
Тимофєєв Руслан Сергійович — український інвестор, засновник венчур-білдера CLUST, керівний партнер венчурного фонду Adventures Lab.
Головні бар’єри на шляху до передачі обов’язків
Перший серйозний урок Руслан Тимофєєв отримав в Everad: компанія виросла з малого бізнесу у складну структуру, де він зіштовхнувся з невпевненістю у наймі під задачі й збереженням якості роботи. Звідси Руслан Тимофєєв окреслює типові бар’єри делегування:
- Страх втрати контролю. З’являється відчуття, що з передачею повноважень упаде якість і виникнуть репутаційні ризики, тож фінансові чи продуктові рішення не віддають.
- Мікроменеджмент. Перевірка кожного листа, дрібні правки в UI перед релізом, ручний скринінг резюме.
- Процеси «в голові». Якщо ви не ведете документацію з фіксацією виконання OKR і KPI, воркфлоу розсипається в хаос.
- Потреба у визнанні. Страх втратити вплив змушує тримати на собі ключові задачі, навіть коли команда готова взяти клієнтські комунікації, найм чи контент.
Помилки, що сповільнюють делегування
Руслан Тимофєєв зауважує: у стартапах частіше «ламається» не саме делегування, а його виконання — постановка задач, вибір виконавців і контроль результату. Він називає найтиповіші помилки:
- Розмиті брифи. Руслан Тимофєєв підкреслює, що для команди потрібні чіткі очікування: дедлайн, формат та релевантні метрики.
- Повний відхід від процесів. Іноді фаундери після передачі обов’язків повністю зникають з комунікації, проте делегування потребує проміжних чек-інів і корекції стратегії.
- Неправильний вибір людей. Коли робота йде до того, в кого більше вільного часу, не компетенцій — страждають і якість, і строки.
- Відсутність фідбеку. Ухвалили рішення — й розійшлися без ретро. Проте відсутність рефлексії — ризик для росту показників і незадоволеності в команді.
Правила ефективного делегування для фаундера
Руслан Тимофєєв вибудував делегування як систему: спершу закрив ключові операційні напрями сильними керівниками з релевантним досвідом, далі оцифрував знання в чекісти та передав операційний менеджмент C-level. Він вибудував прозору архітектуру відповідальності за такими критеріями:
- Процеси й контроль. Усі відділи працюють через спільні OKR, що дає повну картину без мікроменеджменту.
- Розподіл задач. Руслан Тимофєєв пріоритизує за бізнес-цінністю та компетенціями: рутину віддає нижче, складні ініціативи — перевіреним лідерам.
- Зворотний зв’язок. На старті — контекст і очікування, у процесі — адаптація, після — коротке ретро й оновлення стандартів. Руслан Тимофєєв зауважує, що цей цикл застосували й під час запуску в CLUST освітньої програми для фаундерів.
Руслан Тимофєєв наголошує, що делегування — інвестиція в управлінську зрілість, адже розподілена відповідальність і вимірювані результати замінюють повільніший та ризиковані ший «ручний режим». Менше «гасіння пожеж» — більше часу на стратегічні рішення.Автор: Галина Роюк