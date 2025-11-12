﻿
Економіка

Менше контролю — більше результату: Руслан Тимофєєв пояснив, чому підприємці мають не боятись делегувати

691486bdc0a49.webp

Коли стартап росте, залежність від однієї людини стає слабким місцем. Підприємець Руслан Тимофєєв наголошує: доки фаундер сам гасить усі пожежі й тримає процеси «на собі», бізнес живе на межі зриву. Він вважає, що делегування — умова виживання й масштабування компанії. Тож Руслан розповів про ключові бар’єри при розподілі відповідальності і як їх ефективно подолати.

691486ccd8e4d.webp

Тимофєєв Руслан Сергійович — український інвестор, засновник венчур-білдера CLUST, керівний партнер венчурного фонду Adventures Lab.

Головні бар’єри на шляху до передачі обов’язків

Перший серйозний урок Руслан Тимофєєв отримав в Everad: компанія виросла з малого бізнесу у складну структуру, де він зіштовхнувся з невпевненістю у наймі під задачі й збереженням якості роботи. Звідси Руслан Тимофєєв окреслює типові бар’єри делегування:

  • Страх втрати контролю. З’являється відчуття, що з передачею повноважень упаде якість і виникнуть репутаційні ризики, тож фінансові чи продуктові рішення не віддають.
  • Мікроменеджмент. Перевірка кожного листа, дрібні правки в UI перед релізом, ручний скринінг резюме.
  • Процеси «в голові». Якщо ви не ведете документацію з фіксацією виконання OKR і KPI, воркфлоу розсипається в хаос.
  • Потреба у визнанні. Страх втратити вплив змушує тримати на собі ключові задачі, навіть коли команда готова взяти клієнтські комунікації, найм чи контент.

Помилки, що сповільнюють делегування

Руслан Тимофєєв зауважує: у стартапах частіше «ламається» не саме делегування, а його виконання — постановка задач, вибір виконавців і контроль результату. Він називає найтиповіші помилки:

  • Розмиті брифи. Руслан Тимофєєв підкреслює, що для команди потрібні чіткі очікування: дедлайн, формат та релевантні метрики.
  • Повний відхід від процесів. Іноді фаундери після передачі обов’язків повністю зникають з комунікації, проте делегування потребує проміжних чек-інів і корекції стратегії.
  • Неправильний вибір людей. Коли робота йде до того, в кого більше вільного часу, не компетенцій — страждають і якість, і строки.
  • Відсутність фідбеку. Ухвалили рішення — й розійшлися без ретро. Проте відсутність рефлексії — ризик для росту показників і незадоволеності в команді.

Правила ефективного делегування для фаундера

Руслан Тимофєєв вибудував делегування як систему: спершу закрив ключові операційні напрями сильними керівниками з релевантним досвідом, далі оцифрував знання в чекісти та передав операційний менеджмент C-level. Він вибудував прозору архітектуру відповідальності за такими критеріями:

  • Процеси й контроль. Усі відділи працюють через спільні OKR, що дає повну картину без мікроменеджменту.
  • Розподіл задач. Руслан Тимофєєв пріоритизує за бізнес-цінністю та компетенціями: рутину віддає нижче, складні ініціативи — перевіреним лідерам.
  • Зворотний зв’язок. На старті — контекст і очікування, у процесі — адаптація, після — коротке ретро й оновлення стандартів. Руслан Тимофєєв зауважує, що цей цикл застосували й під час запуску в CLUST освітньої програми для фаундерів.

Руслан Тимофєєв наголошує, що делегування — інвестиція в управлінську зрілість, адже розподілена відповідальність і вимірювані результати замінюють повільніший та ризиковані ший «ручний режим». Менше «гасіння пожеж» — більше часу на стратегічні рішення.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

бізнесРуслан Тимофєєв
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ситуація на фронті: бої тривають, успіхи обмежені
Війна 12.11.2025 11:13:33
Ситуація на фронті: бої тривають, успіхи обмежені
Читати
Бензин і дизель різко дорожчають: чому санкції проти РФ вдарили по Україні
Економіка 12.11.2025 10:55:23
Бензин і дизель різко дорожчають: чому санкції проти РФ вдарили по Україні
Читати
Кличко знайшов вирішення проблеми дефіциту солдат на фронті
Головне 12.11.2025 10:34:25
Кличко знайшов вирішення проблеми дефіциту солдат на фронті
Читати

Популярнi статтi