Менше контролю — більше результату: Руслан Тимофєєв пояснив, чому підприємці мають не боятись делегувати

Коли стартап росте, залежність від однієї людини стає слабким місцем. Підприємець Руслан Тимофєєв наголошує: доки фаундер сам гасить усі пожежі й тримає процеси «на собі», бізнес живе на межі зриву. Він вважає, що делегування — умова виживання й масштабування компанії. Тож Руслан розповів про ключові бар’єри при розподілі відповідальності і як їх ефективно подолати.

Тимофєєв Руслан Сергійович — український інвестор, засновник венчур-білдера CLUST, керівний партнер венчурного фонду Adventures Lab.

Головні бар’єри на шляху до передачі обов’язків

Перший серйозний урок Руслан Тимофєєв отримав в Everad: компанія виросла з малого бізнесу у складну структуру, де він зіштовхнувся з невпевненістю у наймі під задачі й збереженням якості роботи. Звідси Руслан Тимофєєв окреслює типові бар’єри делегування:

Страх втрати контролю . З’являється відчуття, що з передачею повноважень упаде якість і виникнуть репутаційні ризики, тож фінансові чи продуктові рішення не віддають.

. З’являється відчуття, що з передачею повноважень упаде якість і виникнуть репутаційні ризики, тож фінансові чи продуктові рішення не віддають. Мікроменеджмент . Перевірка кожного листа, дрібні правки в UI перед релізом, ручний скринінг резюме.

. Перевірка кожного листа, дрібні правки в UI перед релізом, ручний скринінг резюме. Процеси «в голові». Якщо ви не ведете документацію з фіксацією виконання OKR і KPI, воркфлоу розсипається в хаос.

Якщо ви не ведете документацію з фіксацією виконання OKR і KPI, воркфлоу розсипається в хаос. Потреба у визнанні. Страх втратити вплив змушує тримати на собі ключові задачі, навіть коли команда готова взяти клієнтські комунікації, найм чи контент.

Помилки, що сповільнюють делегування

Руслан Тимофєєв зауважує: у стартапах частіше «ламається» не саме делегування, а його виконання — постановка задач, вибір виконавців і контроль результату. Він називає найтиповіші помилки:

Розмиті брифи . Руслан Тимофєєв підкреслює, що для команди потрібні чіткі очікування: дедлайн, формат та релевантні метрики.

. Руслан Тимофєєв підкреслює, що для команди потрібні чіткі очікування: дедлайн, формат та релевантні метрики. Повний відхід від процесів . Іноді фаундери після передачі обов’язків повністю зникають з комунікації, проте делегування потребує проміжних чек-інів і корекції стратегії.

. Іноді фаундери після передачі обов’язків повністю зникають з комунікації, проте делегування потребує проміжних чек-інів і корекції стратегії. Неправильний вибір людей . Коли робота йде до того, в кого більше вільного часу, не компетенцій — страждають і якість, і строки.

. Коли робота йде до того, в кого більше вільного часу, не компетенцій — страждають і якість, і строки. Відсутність фідбеку. Ухвалили рішення — й розійшлися без ретро. Проте відсутність рефлексії — ризик для росту показників і незадоволеності в команді.

Правила ефективного делегування для фаундера

Руслан Тимофєєв вибудував делегування як систему: спершу закрив ключові операційні напрями сильними керівниками з релевантним досвідом, далі оцифрував знання в чекісти та передав операційний менеджмент C-level. Він вибудував прозору архітектуру відповідальності за такими критеріями:

Процеси й контроль . Усі відділи працюють через спільні OKR, що дає повну картину без мікроменеджменту.

. Усі відділи працюють через спільні OKR, що дає повну картину без мікроменеджменту. Розподіл задач . Руслан Тимофєєв пріоритизує за бізнес-цінністю та компетенціями: рутину віддає нижче, складні ініціативи — перевіреним лідерам.

. Руслан Тимофєєв пріоритизує за бізнес-цінністю та компетенціями: рутину віддає нижче, складні ініціативи — перевіреним лідерам. Зворотний зв’язок. На старті — контекст і очікування, у процесі — адаптація, після — коротке ретро й оновлення стандартів. Руслан Тимофєєв зауважує, що цей цикл застосували й під час запуску в CLUST освітньої програми для фаундерів.

Руслан Тимофєєв наголошує, що делегування — інвестиція в управлінську зрілість, адже розподілена відповідальність і вимірювані результати замінюють повільніший та ризиковані ший «ручний режим». Менше «гасіння пожеж» — більше часу на стратегічні рішення.