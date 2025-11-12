Поліцейський у Харкові рятував ухилянтів від мобілізації

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно керівника підрозділу одного з районних правоохоронних органів Харківщини.

Він за гроші організував для військовозобов’язаного зняття з розшуку. Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє ДБР.



Мешканець Харкова отримав повістку та почав шукати шляхи ухилення від призову. Через своїх знайомих він вийшов на місцевого правоохоронця, який перевірив спеціалізовані бази даних та підтвердив, що чоловіка розшукує ТЦК.



Фігурант запевнив, що має необхідні зв’язки та зможе владнати питання за 2 тис. доларів. Військовозобов’язаний боявся виходити на вулицю, аби не потрапити на очі працівникам ТЦК. То ж правоохоронець наказав підлеглому супроводжувати його та буквально за руку водити по кабінетах.



Під час цього візиту чоловік обновив свої дані, таким чином більше не відображаючись у базах як розшукувана особа. Також щодо нього закрили адміністративне провадження яке передбачало штраф у 17 тис. гривень.



Наразі правоохоронця звільнено зі служби. Він обвинувачується у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Фото: ДБР.