Апеляційний суд Південної Кореї скасував обвинувальний вирок актора О Йон Су, відомого за роллю в серіалі “Гра в кальмара”.

Раніше актора визнали винним у недоречних діях щодо колеги під час театрального туру шість років тому.

Утім, суд другої інстанції вказав на численні процесуальні недоліки в матеріалах справи та на те, що значний проміжок часу між інцидентом і зверненням потерпілої міг вплинути на точність її свідчень. Колегія суддів підкреслила, що у випадках сумнівів рішення має бути на користь обвинуваченого, повідомляє Variety.

Жінка, яка подавала скаргу, після оголошення вироку заявила, що рішення суду не зменшує її емоційного болю і не змінює її власних відчуттів щодо події. Правозахисна організація Womenlink, яка підтримує потерпілу, розкритикувала рішення як крок назад у боротьбі з сексуальним насильством у творчій індустрії Південної Кореї.