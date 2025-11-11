Російська окупаційна армія, попри скорочення штурмів, надалі зберігає наміри створити буферну зону на Північно-Слобожанському напрямку. Однак, українські сили продовжують зривати плани окупантів.

Про це розповів речник угруповання військ "Курськ" Олександр Невідомий.

За його словами, ситуація на цьому напрямку продовжує залишатися доволі активною.

"Напрямок залишається доволі активним, попри відносне зменшення штурмових дій з боку противника. Хоча від створення заявленої ними буферної зони ворог не відмовляється", — повідомив речник.

Невідомий зауважив, що українські військові зривають плани росармії. Зокрема, частина підрозділів утримує позиції на території РФ, відбиває штурми на українському боці та завдаючи ворогу максимальних втрат.

Головною тактикою російських військ є малі піші штурмові групи по дві-чотири особи. Водночас, застосування техніки для штурмів на відповідному напрямку фіксується рідко. Всі спроби провести штурмові дії для покращення свого становища для противника завершується негативно. Українці продовжують знищувати як особовий склад, так і техніку, тому ворог намагається завдати якомога більшого вогневого ураження, застосовуючи усю номенклатуру озброєння, зокрема, КАБи, артилерію та РСЗВ.

Підраховано, що за добу росіяни завдають на цьому напрямку в середньому до 15 ударів, один з них може включати до 30 бомб.

"У глибину операційної зони їх застосовують дедалі рідше, тобто ворог прагне завдати шкоди саме бойовим порядкам нашого угруповання. Відповідно, застосовує ударні безпілотники типу "Шахед", "Італмас", використовує хибні цілі типу "Гербера", а також дрони "Молнія" й FPV на оптоволокні ", — додав Невідомий.