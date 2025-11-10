Запеклі бої по всій лінії фронту: ворог зазнає втрат

Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 87 атак. Протягом 9 листопада російські окупаційні війська завдали 27 авіаційних ударів, скинувши 81 керовану бомбу, а також застосували 1423 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано 2681 обстріл позицій українських військ і населених пунктів., повідомляє Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три бойових зіткнення, ворог завдав п’ять авіаударів і здійснив 132 обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 23 атаки в районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам’янки, Бологівки та Дворічанського, ще чотири бої тривають.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався прорвати оборону в напрямках Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 20 штурмових дій поблизу Борівської Андріївки, Твердохлібового, Рідкодуба, Дерилового, Новоселівки, Торського та в напрямках Червоного Ставу, Ставків, Коровиного Яру й Дробишевого.

На Слов’янському напрямку відбулося 13 атак у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сіверська.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві спроби наступу поблизу Васюківки та Міньківки.

На Костянтинівському напрямку сталося 27 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів у районах Олександро-Шультиного, Білої Гори, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру, а також у напрямках Софіївки й Іллінівки.

На Покровському напрямку зафіксовано 87 атак противника у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Зелене, Даченське, Лисівка, Новомиколаївка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та інших.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 26 атак у районах Ялти, Іванівки, Зеленого Гаю, Олександрограда, Новоселівки, Січневого, Орестополя, Степового, Рибного, Злагоди, Вербового та в напрямку Андріївка-Клевцове. Під авіаударами опинилися Покровське, Радісне та Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 боєзіткнень у районах Зеленого Гаю, Веселого, Солодкого, Злагоди, а також у напрямках Яблукового й Рівнопілля. Авіаудару зазнало Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районах Малих Щербаків, Степового, Новоандріївки, Новоданилівки та Приморського. Під ударами авіації опинилися Лук’янівське та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили ворожу спробу просування вперед.

На інших ділянках фронту суттєвих змін обстановки не зафіксовано.

Як повідомляло раніше ForUa, підтоплення на Бєлгородщині погіршило логістику та боєздатність російських військ.