Путін має знати, що ядерну війну неможливо виграти, – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що російський диктатор Володимир Путін має пам’ятати про неможливість перемоги у ядерній війні та усвідомлювати наслідки будь-яких спроб її розпочати. Про це він сказав в інтерв’ю недільній версії Die Welt.

«Путін має знати, що ядерну війну неможливо виграти і що її ніколи не слід починати», — наголосив генсек Альянсу.

У цьому контексті Рютте підкреслив критичну роль ядерного стримування, яке залишається основою безпеки для країн-членів НАТО.

«Ядерне стримування НАТО є найвищою гарантією нашої безпеки. Важливо, щоб наші сили ядерного стримування залишалися надійними, безпечними, захищеними і ефективними», — зазначив він.

Рютте також переконаний, що країни НАТО мають активніше пояснювати своїм громадянам важливість ядерного стримування, аби уникати паніки та маніпуляцій, які виникають через агресивну риторику Москви.

«Коли Росія використовує небезпечну та безрозсудну ядерну риторику, наші громадяни повинні знати, що немає підстав для паніки. НАТО має потужні сили ядерного стримування для збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії», — підкреслив генсек.

Рютте неодноразово заявляв, що російські погрози не вплинуть на рішучість НАТО захищати своїх союзників і підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.