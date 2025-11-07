У жовтні лише за допомогою дронів убито понад 25 тисяч військових РФ, - Зеленський

За жовтень 2025 року Росія зазнала найбільших щомісячних втрат особового складу від початку повномасштабної війни — понад 25 тисяч військових стали "двохсотими" тільки завдяки використанню безпілотників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 7 листопада, повідомило Суспільне.

За словами Зеленського, ця кількість втрат, підтверджена відеоматеріалами, є рекордною.

"Тут чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженням. Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць", — сказав він.

Президент пояснив, що така точність пов'язана з внутрішніми програмами, де за відповідні дії з відеопідтвердженням надають додаткові бали.

Крім підтверджених 25 тисяч, за попередніми оцінками, непідтверджені втрати можуть становити "ще дві-три тисячі". Зеленський наголосив, що збільшення ворожих втрат є прямим наслідком нарощування "кількості БПЛА-компоненту на фронті".

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 7 листопада втрати Росії серед особового складу з лютого 2022 року становлять приблизно 1 148 910 солдатів. За останню добу Сили оборони знищили 1 170 військових РФ.