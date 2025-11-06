"Гріпени" для ЗСУ: Україна та Швеція працюють над пришвидшенням поставок винищувачів

Міністерства оборони України та Швеції продовжують працювати над пришвидшеною процедурою постачання багатоцільових літаків-винищувачів четвертого покоління Gripen для українських Повітряних сил. Про це повідомив український міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram.

Міністр під час візиту у Швецію відвідав офіс компанії Saab, яка виробляє Gripen. Там сторони обговорили можливі напрями технічного співробітництва та подальші кроки постачання літаків в Україну.

Шмигаль вважає, що сучасні літаки Gripen суттєво посилять бойові спроможності ЗСУ та допоможуть у реалізації "Дорожньої карти" розвитку авіації за стандартами НАТО.

Як зазначив Шмигаль, у жовтні Україна та Швеція підписали домовленості щодо можливої передачі ЗСУ шведських винищувачів.

– Продовжуємо працювати над пришвидшенням процесу їх передачі та інтеграції в ПС ЗС України, щоб вже наступного року літаки Gripen стали на захист українського неба, — додав міністр.