﻿
Полiтика

"Гріпени" для ЗСУ: Україна та Швеція працюють над пришвидшенням поставок винищувачів

"Гріпени" для ЗСУ: Україна та Швеція працюють над пришвидшенням поставок винищувачів

Міністерства оборони України та Швеції продовжують працювати над пришвидшеною процедурою постачання багатоцільових літаків-винищувачів четвертого покоління Gripen для українських Повітряних сил. Про це повідомив український міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram.

Міністр під час візиту у Швецію відвідав офіс компанії Saab, яка виробляє Gripen. Там сторони обговорили можливі напрями технічного співробітництва та подальші кроки постачання літаків в Україну.

Шмигаль вважає, що сучасні літаки Gripen суттєво посилять бойові спроможності ЗСУ та допоможуть у реалізації "Дорожньої карти" розвитку авіації за стандартами НАТО.

Як зазначив Шмигаль, у жовтні Україна та Швеція підписали домовленості щодо можливої передачі ЗСУ шведських винищувачів.

Продовжуємо працювати над пришвидшенням процесу їх передачі та інтеграції в ПС ЗС України, щоб вже наступного року літаки Gripen стали на захист українського неба, — додав міністр.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЗСУДенис ШмигальУкраїна-Швеціявинищувачі Gripen
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Українцям більше не виплачують «національний кешбек»
Економіка 06.11.2025 15:51:30
Українцям більше не виплачують «національний кешбек»
Читати
Тіктокер з Одещини отримав 5 років
Війна 06.11.2025 15:32:52
Тіктокер з Одещини отримав 5 років
Читати
Українська поезія на коні: Як коп із Брукліна "повернув" Тараса Шевченка на вулиці Нью-Йорка
Культура 06.11.2025 15:13:59
Українська поезія на коні: Як коп із Брукліна "повернув" Тараса Шевченка на вулиці Нью-Йорка
Читати

Популярнi статтi