Вступ в ЄС: Грузія звинуватила Україну в перешкодах

Міністр закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна створює перешкоди на шляху Грузії до ЄС.

За словами Бочорішвілі, з перших днів початку повномасштабної агресії Росії Грузія робила все, щоб завжди заявляти про політичну підтримку України, повідомляє "Європейська правда".



Вона розкритикувала негативну оцінку Грузії у звіті Єврокомісії про розширення, заявивши, що висновки, зроблені у звіті Європейської комісії, повністю спотворюють реальні факти.



Вона знайшла виправдання тому, що Грузія не хоче вводити санкції проти Росії.



"Ніхто не хоче вступати в конфронтацію з Росією і створювати додаткові виклики безпеці. Це цілком природно. Першочерговий обов'язок уряду – уникати загроз для країни. Це наш обов'язок, і якщо ми це робимо, то це не повинно викликати осуду – це повинно вітатися", – заявила Бочорішвілі.



Вона поскаржилася, що шлях інтеграції Грузії до ЄС і процес отримання статусу кандидата якимось чином супроводжувалися негативним ставленням України, щоб Грузія не отримала статус кандидата.



"Ми на власні очі бачили, які кампанії проводилися у 2022-2023 роках – до того, як ми отримали статус кандидата, і тут не раз проявлялася залученість України в цьому напрямку, що вони в різних формах виступали проти євроінтеграції Грузії. Це відбувалося, це не було приховано, всім нам відомо", – стверджує вона.

