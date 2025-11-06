Борги більше не пробачать: авто українців арештовуватимуть автоматично

Верховна Рада України ухвалила новий закон про виконавче провадження, який передбачає автоматичний арешт майна громадян, що мають заборгованості. Зміни насамперед торкнуться автовласників.

Закон запроваджує електронну систему управління боргами, яка автоматично взаємодіятиме з державними реєстрами, банками та платіжними сервісами. Після внесення даних про боржника до Єдиного реєстру боржників його майно — включно з автомобілем — блокуватиметься без додаткового рішення виконавця.

Що зміниться

- Нотаріуси не зможуть проводити операції з нерухомістю боржників.

- Банки блокуватимуть рахунки та фінансові операції.

- Сервісні центри МВС відмовлятимуть у реєстрації транспортних засобів.

- Державні виконавці зможуть одразу оцінювати майно та стягувати борги.

Наразі в Україні зафіксовано понад 8 мільйонів записів у Реєстрі боржників. З початку повномасштабної війни кількість заборгованостей зросла ще на 1,4 мільйона.

Найчастіше українці не сплачують комунальні послуги (зростання на 30%) та адміністративні штрафи (на 38%). З урахуванням нинішньої чисельності населення, кожен четвертий українець має борг, який тепер може призвести до автоматичного арешту автомобіля чи іншого майна.

