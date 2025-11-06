Важкі бої біля Покровська: обидві сторони просуваються

Американський Інститут вивчення війни зафіксував тактичні успіхи українських сил на Покровському напрямку, зокрема у районі Добропілля. Водночас російські війська продовжують просування безпосередньо біля Покровська, намагаючись прорвати українську оборону.

Як зазначається у звіті ISW, геолокаційні відеозаписи свідчать, що Збройні сили України просунулися на північний схід та південний схід від Шахового, тобто східніше Добропілля. Українські підрозділи утримують позиції у зоні, яку раніше російські джерела оголошували «під своїм контролем».

Водночас на підступах до Покровська ситуація залишається складною. Аналітики вказують, що росіяни мають локальні успіхи — зокрема, просунулися у західній частині Родинського, на північ від Покровська, а також заявляють про бої у північно-східних районах міста. Деякі пропагандистські ресурси РФ повідомляють про зіткнення біля Гришиного та Сухецького.

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу на Покровському напрямку окупанти здійснили 93 атаки, намагаючись прорвати українську оборону в районах Маяка, Никанорівки, Федорівки, Покровська, Лисівки, Звірового, Новопавлівки, Котлиного, Удачного, Новосергіївки та Ялти.

Тим часом українські штурмовики 425-го окремого штурмового полку «Скеля» повідомили про успішну зачистку будівлі міської ради Покровська від російських військ. Над адмінбудівлею знову замайорів український прапор, що символізує чергову спробу ЗСУ закріпити позиції у місті.

«Бої тривають практично за кожну вулицю, але українські сили продовжують контратаки навіть у найскладніших умовах», — зазначають аналітики.

