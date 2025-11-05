﻿
Економіка

Кабмін підготував проєкт держбюджету-2026 до другого читання у Раді, – Свириденко

Уряд завершив підготовку проєкту державного бюджету на 2026 рік для розгляду у другому читанні у Верховній Раді. Документ передбачає зростання доходів та видатків, а також фокусується на пріоритетах безпеки, оборони та соціальної стійкості.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

За словами Свириденко, усі рішення в проєкті бюджету-2026 напрацьовувалися в контексті ключових пріоритетів: безпека, оборона та соціальна стійкість. Прем’єр-міністерка запевнила, що увесь обсяг власних надходжень уряд спрямовує на Сили оборони.

Загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд грн. Це зростання відбудеться, зокрема, за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.

Видатки теж зростуть — на 33,6 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення балансу потреб оборони та соціальних видатків. Зокрема:

  • 18,9 млрд грн поповнять резервний фонд.
  • 6,6 млрд грн піде на поетапне підвищення зарплат не лише вчителям шкіл, але й викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року.

Глава КМУ зазначила, що уряд постійно шукає додаткові ресурси — як внутрішні, так і зовнішні — для забезпечення усіх необхідних видатків і зобов’язань. Уряд розраховує на підтримку народних депутатів і сподівається на якнайшвидше ухвалення держбюджету-2026.

Раніше повідомлялося, що в цьому бюджеті місцеві бюджети отримають 64% ПДФО для підготовки до опалювального сезону.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Верховна РададержбюджетКабмінзаконопроєктЮлія Свириденко
Популярнi статтi