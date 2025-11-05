Українці отримуватимуть 50 тисяч за новонародженого

Рада ухвалила у другому читанні законопроект №13532, яким підвищать виплати сім'ям з дітьми.

Про це повідомив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.



Дитячі виплати з 2026 року становитимуть:



- 50 тис. грн - одноразова допомога при народженні;

- 7 тис. грн - допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб;

- "Пакунок малюка" – одноразова натуральна допомога при народженні або грошова компенсація на вибір батьків;

- 7 тис. грн – допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Для дитини з інвалідністю - 10,5 тис. грн на місяць.



Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн. і додатково – 7 тис. грн./міс до досягнення дитиною 1 року.



- 8 тис. грн – "єЯсла" – допомога для догляду за дитиною від 2 до 3 років у разі працевлаштування матері або іншого законного представника, який фактично здійснював догляд за дитиною до 1 року.



Для дітей з інвалідністю розмір допомоги становитиме 12 тис. грн/міс.



- 8 тис. грн – "єСадок" грошова виплата по догляду за дитиною за рахунок коштів місцевого бюджету. Це стосується дітей від 4 до 6 років у разі відсутності вільного місця у комунальних закладах дошкільної освіти з 2028 року;

- 5 тис. грн – "пакунок школяра" – одноразова грошова допомога учням перших класів.

Фото: akzent.zp.ua.