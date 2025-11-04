У квітні 2014 р. Ігор Корж заснував Благодійний фонд "Мистецька ініціатива", який поставив собі за мету надавати допомогу у найгостріших питаннях, які виникали у цей найскладний для України період, одразу після Революції гідності та на початку війни на Донбасі.