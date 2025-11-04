Ігор Корж – громадсько-політичний діяч, голова Громадської організації " Європейський шлях України ", засновник БФ "Мистецька ініціатива", Почесний президент Асоціації друзів "ОХМАТДИТ", генеральний директор консалтингової компанії RMC Group, музичний та кіно продюсер.
Місце народження
Народився у Харкові, 22.09.1971.
Освіта
Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство» та Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
Професійна діяльність
- З 1994 р. – засновник Торгового дому "КІНК".
- У 2000 р. зайнявся промоутерською та продюсерською діяльністю у шоу-бізнесі, заснував Продюсерський Центр Ігоря Коржа.
- 2008 р. переїхав до Києва.
- З 2002 по 2015 р. – автор та виконавець власних пісень, записано 7 музичних альбомів.
- З 2015 до 2017р. – співпраця з компанією "Квартал Концерт" як продюсер і керівник проектів.
- У 2017 р. заснував консалтингове агентство RMC Group, що спеціалізується на розробці і реалізації бізнес та політичних стратегій, створенні та просуванні персональних брендів, Facebook RMC.
Громадська діяльність
У квітні 2014 р. Ігор Корж заснував Благодійний фонд "Мистецька ініціатива", який поставив собі за мету надавати допомогу у найгостріших питаннях, які виникали у цей найскладний для України період, одразу після Революції гідності та на початку війни на Донбасі.
- Фонд провів низку масштабних заходів, серед них великий концерт "Єдина країна" у Національному палаці "Україна", зібрані кошти від якого були адресно спрямовані дітям Героїв "Небесної сотні", благодійна кампанія зі збору коштів для поранених в Іловайській трагедії тощо.
- З 2015 року і до цього дня діяльність фонду зосереджена на допомозі НДСЛ "Охматдит", зокрема, відділенню педіатрії та молодшого дитинства.
- Проведено капітальний ремонт та утеплення будівлі, замінено вікна, санвузли. Регулярно оновлюються меблі та медичне обладнання. Також на постійній основі надається допомога у вигляді медикаментів, продуктів харчування, адресна матеріальна допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми, які хворіють на тяжкі хронічні захворювання. Докладніше про діяльність фонду на сторінці Ігора Коржа у Facebook: www.facebook.com/igorkorzh.official
- 2020-го року заснував Громадську організацію "Європейський шлях України". Основними цілями організації є сприяння європейській (ЄС) та євроатлантичній (НАТО) інтеграції України та побудова вільного громадянського суспільства.
- З 24.02. 2022 року, після повномасштабного вторгнення рф, ГО «Європейський шлях Украіїни» і БФ «Мистецька ініціатива», які очолює Ігор Корж, системно надають допомогу військовим, внутрішньо переміщеним особам (ВПО), постраждалим родинам з дітьми, а також триває робота із забезпечення невідкладних потреб НДСЛ ОХМАТДИТ.
Родина, сім'я
Одружений. Виховує трьох синів.
Захоплення
Футбол, подорожі, кінематограф, кулінарія, світова історія.