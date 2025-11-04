Єврокомісія: політичний тиск і корупція ставлять під загрозу вступ України до ЄС

Єврокомісія у проєкті щорічного звіту відзначила «видатну відданість» України європейському курсу, попри війну, та підкреслила значний прогрес у реформуванні державного управління й адаптації законодавства до стандартів ЄС, повідомляє Reuters, посилаючись на текст документа, який мають ухвалити сьогодні.

Водночас у Брюсселі застерегли, що Київ має активніше просуватися у реформах, особливо в сферах верховенства права, судової системи та боротьби з корупцією. У звіті згадується занепокоєння «негативними тенденціями» — політичним тиском на антикорупційні органи, спробами обмежити їхню незалежність і ризиками для громадянського суспільства.

Єврокомісія наголошує, що ці проблеми можуть уповільнити переговори про вступ України до ЄС, якщо уряд не продемонструє швидких і переконливих результатів у забезпеченні прозорості влади та справедливості судів.

Попри публічну підтримку більшості європейських урядів, рішення про подальші кроки потребуватиме одностайної згоди всіх країн-членів, а наразі Угорщина продовжує блокувати процес.

Україна декларує амбітну мету — завершити переговори про членство до кінця 2028 року. Однак, за оцінкою Єврокомісії, досягнення цієї мети можливе лише за умови прискорення ключових реформ, передусім у сферах правосуддя, антикорупційної політики та боротьби з організованою злочинністю.

У проєкті також пропонується запровадити нові гарантії для країн-кандидатів, щоб після вступу вони не могли відступати від демократичних принципів і зобов’язань, узятих під час переговорів.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський просить ЄС зняти «штучну блокаду».