Зеленський просить ЄС зняти «штучну блокаду»

Президент Володимир Зеленський вчергове закликав країни ЄС знайти шлях, щоб відкрити переговорні кластери про вступ України. 

Він наголосив, що тривала блокада руху України в ЄС є "несправедливою" та "недоброю" і для України, і для Європи, повідомляє "Європейська правда".

"Україна зробила все необхідне, щоб відкрити кластери вчасно. Блокада є штучною і ми повинні знайти шлях рухатись вперед", – сказав президент.

Він наголосив, що розширення ЄС означає більше стабільності у Європі, і також воно є частиною спільної оборони і геополітичної безпеки.

"Я закликаю вас знайти шлях, щоб ЄС дотримав своєї обіцянки – так, як Україна дотримує своєї", – додав Зеленський.

 Автор: Галина Роюк

