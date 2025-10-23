Зеленський просить ЄС зняти «штучну блокаду»

Президент Володимир Зеленський вчергове закликав країни ЄС знайти шлях, щоб відкрити переговорні кластери про вступ України.

Він наголосив, що тривала блокада руху України в ЄС є "несправедливою" та "недоброю" і для України, і для Європи, повідомляє "Європейська правда".

"Україна зробила все необхідне, щоб відкрити кластери вчасно. Блокада є штучною і ми повинні знайти шлях рухатись вперед", – сказав президент.

Він наголосив, що розширення ЄС означає більше стабільності у Європі, і також воно є частиною спільної оборони і геополітичної безпеки.

"Я закликаю вас знайти шлях, щоб ЄС дотримав своєї обіцянки – так, як Україна дотримує своєї", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував рішення Трампа.