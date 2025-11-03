Китайські нафтопереробні заводи відмовляються від російської нафти

Китайські державні та приватні нафтопереробні заводи (НПЗ) почали відмовлятися від закупівель російської сирої нафти. Це сталося після того, як Сполучені Штати та низка інших країн внесли до санкційних списків провідних російських нафтовиробників та деяких їхніх клієнтів.

Як передає Bloomberg, трейдери повідомляють про скасування низки російських нафтових вантажів.

Державні гіганти скасовують поставки: За даними трейдерів, такі великі державні НПЗ, як Sinopec та PetroChina Co. , скасували деякі законтрактовані вантажі російської нафти. Це сталося після запровадження США санкцій проти російських компаній, зокрема «Роснефти» та «Лукойлу» , минулого місяця.

Приватні НПЗ також обережні: Менші приватні нафтопереробні заводи Китаю також утримуються від нових російських нафтових вантажів. Їхнє рішення спричинене побоюваннями потрапити під подібне покарання, як це сталося з компанією Shandong Yulong Petrochemical Co. , яку нещодавно внесли до санкційного списку Великої Британії та Європейського Союзу.

Падіння цін на ESPO: Серед російських сортів сирої нафти, які найбільше «постраждали» від рішення китайських НПЗ, є широко популярна марка ESPO (East Siberia–Pacific Ocean). Повідомляється, що ціни на неї вже впали.

Консалтингова компанія Rystad Energy AS оцінює масштаби відмов: за їхніми підрахунками, близько 400 000 барелів за добу, що становить до 45% від загального обсягу імпорту нафти Китаєм з Росії, не дійшли до китайських НПЗ після рішення покупців у КНР.