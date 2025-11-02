﻿
Україна отримає обіцяні ФРН Patriot найближчим часом

Уже найближчими днями Україна отримає два зенітно-ракетні комплекси Patriot, обіцяні Німеччиною. Про це повідомив проєкт German Aid to Ukraine у соцмережі X.

“Оголошене на початку серпня 2025 року постачання двох ЗРК MIM-104 Patriot зі складів Бундесверу до України, яке значною мірою було профінансоване Данією, Литвою та Норвегією, має бути завершене найближчими днями”, – йдеться у дописі.

ForUA нагадує, під час спілкування із журналістами президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot.

 

