Ворог окупував у жовтні стільки ж квадратних кілометрів території України, скільки у жовтні, - DeepState

Ворог окупував у жовтні 267 кв км української території, що тотожньо площі, окупованій у вересні, і становить 0.04% від усієї площі країни, повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState.

Зазначаєтся, що тепер загальний показник площі окупації становить 19,09%. У відносному показнику кількість окупованої території виросла на 3,1%, а кількість штурмових дій на 2,3%.

"Найбільше втрат в районі Новопавлівки-Гуляйполя, куди припадає 69% окупованих територій і всього 16% штурмових дій. У жовтні на Покровському відтинку інтенсивність була на такому ж рівні, хоча на Лиманському відтинку інтенсивність впала. Виросла ж кількість штурмових дій в напрямку Костянтинівки та на Харківському відтинку (від Козачої Лопані до Дворічанського)", - йдеться в повідомленні.