Жінка замовила за 270 тисяч гривень побиття колишнього чоловіка, щоб той переписав на неї майно

На Одещині викрили 37-річну жінку, яка замовила побиття колишнього чоловіка-військовослужбовця, аби той переписав на неї майно.

Про це повідомила поліція Одещини.

Слідчі встановили, що жителька Березівського району шукає того, хто міг би побити, залякати й змусити її колишнього чоловіка переписати на неї майно, зокрема торговельний павільйон та декілька автомобілів. За цю «послугу» жінка була готова заплатити 6,5 тисячі доларів, пише поліція.

Всі подальші дії відбувалися під контролем правоохоронців: жінка знайшла «виконавця» та передала йому завдаток розміром 500 доларів. Поліціянти інсценували побиття її колишнього чоловіка та підготували імітаційні документи, що підтверджували передання ним майна жінці.

Жінці передали «докази» роботи. А коли та віддала решту обіцяних грошей «найманцеві», слідчі її затримали.

Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — в організації вимагання, тобто вимоги передачі права на чуже майно, поєднаної з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, вчиненої в умовах воєнного стану. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині розв’язується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідство триває.