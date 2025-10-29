"Рашистська педерація" - віднині це термін, зафіксований у вироку українського суду

Суддя Овідіопольського районного суду Одещини Дмитро Гандзій відмовився виправляти у своєму рішенні словосполучення «рашистська педерація» на «російську федерацію».

Як повідомляє «Думська», у визначенні, винесеному днями, він зазначив, що це не описка, а цілком коректна назва «вказаної недодержави».

«Рашистською педерацією» Гандзій назвав росію в рішенні у цивільній справі: позивач просив встановити юридичний факт загибелі його брата на війні.

Згодом заявник клопотав про виправлення назви держави-агресора, але отримав відмову.

«Заява про виправлення описки задоволенню не підлягає, виходячи з того, що зазначений вираз суду жодним чином не впливає на суть прийнятого судом рішення про встановлення юридичного факту родинних відносин між заявником і його загиблим на рашистсько-українській війні братом — військовослужбовцем і не може мати наслідків або певних ускладнень для заявника і не є опискою або некоректною назвою вказаної недодержави, яка 24.02.2022 р. оголосила проти нашої держави відкриту неспровоковану, агресивну і загарбницьку війну, продовживши тим самим агресію по відношенню до України, яка вже триває 11 років», — констатував суддя.

Далі він перерахував злочини, скоєні російськими військовими, навів позицію Ради Європи, а також нагадав, що термін «рашизм» офіційно ввела в обіг Верховна Рада — 2 травня 2023 року вона прийняла постанову, засудивши ідеологію, політику і практику «русского мира».