В окремих регіонах України 29 жовтня діятимуть графіки відключення світла, – Укренерго

У середу, 29 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Деталі застосування обмежень на 29 жовтня:

Для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ) з 08:00 до 22:00. Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1,5 черги.

Для промислових споживачів застосовуватимуться графіки обмеження потужності з 07:00 до 22:00.

В «Укренерго» попередили, що час і обсяг застосування обмежень може змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі.

ForUA нагадує, ситуація з електропостачанням значно погіршилася після регулярних ударів російських окупантів по енергетичних об’єктах, зокрема після масованої атаки в ніч на 22 жовтня, коли ворог застосовував дрони, балістичні та гіперзвукові ракети.