﻿
Суспiльство

В окремих регіонах України 29 жовтня діятимуть графіки відключення світла, – Укренерго

В окремих регіонах України 29 жовтня діятимуть графіки відключення світла, – Укренерго

У середу, 29 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Деталі застосування обмежень на 29 жовтня:

  • Для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ) з 08:00 до 22:00. Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1,5 черги.
  • Для промислових споживачів застосовуватимуться графіки обмеження потужності з 07:00 до 22:00.

В «Укренерго» попередили, що час і обсяг застосування обмежень може змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі.

ForUA нагадує, ситуація з електропостачанням значно погіршилася після регулярних ударів російських окупантів по енергетичних об’єктах, зокрема після масованої атаки в ніч на 22 жовтня, коли ворог застосовував дрони, балістичні та гіперзвукові ракети.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Укренергоаварійні відключеннявійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Найбільшим покупцем польської зброї є Україна, на другому місці - США
Свiт 28.10.2025 16:24:24
Найбільшим покупцем польської зброї є Україна, на другому місці - США
Читати
У Києві під панелями знайшли мозаїку - артефакт модернізму
Культура 28.10.2025 15:49:29
У Києві під панелями знайшли мозаїку - артефакт модернізму
Читати
США зняли санкції з колишньої "дочки" "Роснефти"
Свiт 28.10.2025 15:31:05
США зняли санкції з колишньої "дочки" "Роснефти"
Читати

Популярнi статтi