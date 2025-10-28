Конфіскація активів РФ: Лідери Північної Європи та Єврокомісії підтримали план фінансування України

Лідери країн Північної Європи разом із Єврокомісією підтримують план фінансування України замороженими російськими активами.

Як пише The Guardian з посиланням на слова президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, пропозиція полягає в тому, щоб взяти заморожені активи та надати позику, яку Україна повинна повернути у разі сплати репарацій Росією.

– Це юридично обґрунтована пропозиція. Не тривіальна, але обґрунтована пропозиція, – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Єврорада розглядає потенційні варіанти вирішення технічних питань.

Президент Єврокомісії заявила, що на них очікує довга перспектива. Вона наголосила, що ЄС готовий покривати фінансові потреби, щоб підтримувати Україну стільки, скільки необхідно.

Прем’єр-міністри Швеції Ульф Крістерссон, Данії Метте Фредеріксен та Фінляндії Петтері Орпо підтримали слова Урсули фон дер Ляєн, заявивши, що вони рішуче погоджуються з пропозицією Єврокомісії.

Водночас фінляндський прем’єр наголосив, що оптимістично налаштований щодо вирішення правових питань про використання заморожених активів та знаходження рішення з Бельгією на засіданні Європейської ради у грудні.