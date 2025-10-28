﻿
На Покровському напрямку РФ все частіше застосовує важку техніку, – ЗСУ

На Покровському напрямку російські військові почали активніше застосовувати важку техніку, у місті Покровськ йдуть вуличні бої.

В телеетері речник угруповання військ Схід капітан Григорій Шаповал повідомив, що українські військові продовжують вести своє бойове чергування у визначеній зоні, проте нині майже третина всіх бойових зіткнень — на Покровському напрямку.

– За минулу добу було 79 штурмів агресора у районі населених пунктів Никанорівка, Панівка, Сухинське, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове. Ситуація зараз досить складна, ведуться і вуличні бої, – сказав він.

Шаповал зауважив, що якщо раніше противник переважно заходив малими мобільними групами, то останнім часом почав застосовувати і важку техніку, і більші сили особового складу.

– Наразі ворог підтягнув значну кількість наявних сил, які він має. Які саме, ми не можемо казати в ЗМІ, але кількість штурмів, кількість бойових зіткнень значно збільшилася порівняно з попереднім часом, – сказав речник.

ForUA нагадує, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планувала захопити Покровськ ще рік тому, проте Сили оборони України зірвали ці наміри, завдавши ворогу значних втрат.

 

 Автор: Сергій Ваха

війна в Україніагресія рфПокровський напрямокросійсько-українська війна
